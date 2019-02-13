Правительство Молдовы хочет отозвать посла из России: Додон против
Додон считает, что у правительства, возможно, не будет кворума для принятия такого решения
Президент Молдовы Игорь Додон не подпишет указ об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы, если такое решение будет принято правительством. Об этом глава государства заявил, комментируя соответствующее обращение министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) к кабинету министров республики.
"Отзыв послов — эксклюзивное право президента, которое не обойти", — сказал Додон. Он также считает, что у правительства, возможно, не будет кворума для принятия такого решения. "Надеюсь, глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, не поддержит решение об отзыве посла", — пояснил глава Молдавии.
Негуца, который является одним из соратников президента, был назначен на пост посла в России весной 2017 года. В декабре того же года его отзывали для консультаций, после чего он вернулся к работе в марте 2018 года.
МИДЕИ направило в среду вечером правительству запрос об отзыве Негуцы, не объяснив причин такого решения. Вместе с тем заявивший об этом пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман призвал не связывать решение с ситуацией вокруг освобожденных из трехлетнего плена в Афганистане молдавских летчиков Лионелом Буруянэ и Михаем Крихана, которые находятся в Москве.
В среду МИДЕИ вручило ноту протеста послу РФ в Молдовы Олегу Васнецову, в которой потребовало предоставить незамедлительный доступ к пилотам, которые находятся в госпитале. Со своей стороны президент Молдовы осудил эту реакцию правительства и поблагодарил РФ за помощь в освобождении и лечении летчиков. Ранее и сами летчики выразили благодарность РФ и Додону за их освобождение.
Напомним, ранее представители Молдовы, Украины и Грузии обсудили пути решения проблем, связанных с восстановлением территориальной целостности трех стран.
Также, как мы уже писали, министр обороны Украины Степан Полторак обещал, что Украина поможет Молдове восстановить территориальную целостность, а также назвал непризнанную республику Приднестровье частью этого государства.
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