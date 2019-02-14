Правительство Молдовы отозвало посла из России: Додон выступил против
В Москве открылось так называемое "представительство" Приднестровья
Правительство Молдовы отозвало посла в Российской Федерации Андрея Негуцэ. Как сообщает deschide.md, причиной может послужить то, как Андрей Негуцэ повел себя в вопросе открытия скрытого "посольства" Приднестровья в Москве – неправильно и недостаточно твердо настоял на позиции Республики Молдова в этом вопросе.
Также сообщается, что по прибытию в Кишинев, первое, что сделал посол, – отправился на встречу с президентом Игорем Додоном. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook, повторив, что не подпишет указ об отзыве молдавского дипломата.
"Обсудили создавшуюся ситуацию, и, как президент страны, который, согласно Конституции, ответственен за внешнюю политику и обладает исключительной прерогативой назначать и отзывать дипломатических представителей Республики Молдова, я заявил со всей ответственностью, что полностью доверяю послу Негуце и считаю, что он выполняет возложенные на него обязанности в национальных интересах РМ. Считаю решение министерства абсолютно необъяснимым и нерациональным, поскольку господин Негуца осуществляет свою миссию согласно выдвинутым требованиям и является одним из самых опытных специалистов в области внешней политики. Исходя из этих соображений, даже если Правительство одобрит отзыв молдавского посла из Москвы, я не подпишу соответствующий указ", - написал Додон.
Напомним, Андрей Негуцэ является послом РМ в России с 2009 году. В 2012 году правительство решило отозвать Негуцу за его слова в интервью росСМИ о том, что "вывод российских военнослужащих раньше времени может поставить под угрозу как Республику Молдова, так и весь регион". Весной 2017 года Негуцу вернули на эту должность. До этого он являлся депутатом Партии социалистов.
Ранее сообщалось, что посол РФ в Молдове Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и евроинтеграции для дачи объяснений по поводу открытия в Москве так называемого "представительства" Приднестровья, "власти" которого просят Россию признать их "независимость".
Напомним, президент Молдовы Игорь Додон считает, что вопрос реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы необходимо решить на референдуме.
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