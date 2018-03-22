Правоохранители провели новые обыски и предупредили провокации в Чернигове

В Чернигове правоохранителям удалось предотвратить антиукраинские акции с применением тротиловых шашек и гранат после того, как прокуратура АР Крым и СБУ провели шесть обысков в городе.

Следственные действия проходили дома у лиц, планировавших акции, которые были нацелены на нанесение вреда международному имиджу страны и дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Деталей дела правоохранители не приводят.

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Согласно сообщению, в результате обысков изъяли, гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, георгиевские ленточки и российские флаги.

Фото: прокуратура АРК

В прокуратуре напомнили, что 12 марта в рамках этого же расследования прокуратура АРК провела с СБУ провели 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и в Киеве.

Тогда правоохранители изъяли агитацию в поддержку аннексии Крыма, деньги, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе две гранаты и более 600 патронов различного калибра.