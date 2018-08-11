"Правую руку" Макрона обвиняют в коррупции

Независимая ассоциация по борьбе с коррупцией Anticor обвинила главу президентской администрации Алексиса Коллера в злоупотреблении служебным положением и продвижении интересов собственной семьи во время работы на государственном посту, передаёт Le Monde.

Как утверждается, в 2010—2012 годах, будучи членом наблюдательного совета города Гавр и работая бок о бок с мэром города Эдуардом Филиппом, который сейчас является премьер-министром Франции, Колер утвердил ряд контрактов между судоходной компанией MSC и гаврским портом. При этом основателем и директором MSC был родственник Коллера.

Два года спустя, в 2014 году, Коллер попросил разрешения покинуть администрацию и занять пост финансового директора судоходной компании MSC. Вначале в просьбе Коллеру отказали, однако спустя ещё два года, в 2016 году, он всё же смог занять одну из высших должностей в компании двоюродного дяди.

При этом, как сообщает новостной ресурс Mediapart, благодаря которому о конфликте интересов со стороны Коллера и стало известно, до момента разоблачения "правая рука" Макрона скрывал факт своих родственных связей с руководством судоходной компании.

Anticor направила в Национальную финансовую прокуратуру две жалобы, в которых Коллер обвиняется в "незаконном преследовании собственных интересов", "злоупотреблении служебным положением" и "пассивной коррупции", сообщает Le Monde.

Напомним, ранее лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности. Помимо этого она обвиняется в злоупотреблении доверием в 2009-2016 годах, когда была депутатом Европарламента.

Ранее Европарламент прекратил финансирование партии "подруги Путина" Ле Пен. Эту меру приняли чиновники Европарламента вслед за французским правосудием. Кроме того, в будущем не исключены и дополнительные меры в отношении партии.