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Абэ рассказал, чего ждет от Путина в новых переговорах по Курилам

4 сентября, 08:31

Переговоры по мирному договору Абэ хочет вывести на новый уровень

Владимир Путин и Синдзо Абэ

Владимир Путин и Синдзо Абэ / Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он хочет вывести переговоры по мирному договору на новый уровень. Об этом он заявил журналистам.

"Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень", — заявил он перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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Абэ отметил, что "договоренности, достигнутые в 2016 году в Нагато вместе с президентом РФ, реализовываются", и выразил надежду, что встреча во Владивостоке поспособствует их дальнейшей реализации.

Напомним., что переговоры о мирном договоре Россия и Япония с переменным успехом ведут с середины прошлого века. В прошлому году президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между государствами и восстановлении их дипломатических и консульских отношений.

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В то же время, в прошлом году России разместила военную авиацию на Курилах. Токио выразил Москве протест по этому поводу.

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Путин встреча Абэ мирный договор ожидания

Источник: ТАСС

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