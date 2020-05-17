Премьер-министра Новой Зеландии с женихом не пустили в кафе

В новозеландском городе Веллингтон премьер-министра страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе из-за новых правил, введенных в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

По новым правилам, посетители ресторанов должны сидеть на определенном расстоянии друг от друга и обслуживаться только за столиком, а не у стойки. На момент визита пары заведение было переполнено.

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Менеджер кафе Olive сначала отказал паре, но когда через несколько минут столик освободился, пригласил их обратно.

В свою очередь, Гейфорд взял вину за инцидент на себя, потому что заранее не забронировал место в заведении.

Напомним, что на днях Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений, который будет пересмотрен 25 мая.

В рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары – с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.

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Власти призвали сохранять социальную дистанцию и соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

В Новой Зеландии к настоящему моменту выявлено 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умер 21 человек. В стране снят режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в конце апреля премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна остановила распространение COVID-19.

Министр финансов страны Грант Робертсон высказал мнение, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 окажет негативное влияние на экономику Новой Зеландии и нанесет ущерб в размере 166 млн долларов.

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О том, как на ослабление карантина реагируют украинцы, смотрите в видеоролике:

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