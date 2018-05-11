Премьер Молдовы сделал заявление по сближению с Россией

Проевропейское правительство прагматично смотрит на вещи и понимает важность рынка России и СНГ, сказал Филип

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, который ранее заявлял о необратимости европейского выбора страны, высказался за восстановление отношений с Россией. Об этом он заявил в пятницу в ходе дебатов с депутатами парламента, где глава правительства представлял отчет по работе в прошлом году, передает ТАСС.

"Предпринимаем усилия по преодолению сложного периода в отношениях с Москвой", – сказал Филип. Он отметил, что проевропейское правительство "прагматично смотрит на вещи и понимает важность рынка России и СНГ".

Ранее Павел Филип заявлял, что Россия пытается помешать евроинтеграции Молдовы. "Гибридные угрозы и пропаганда (со стороны РФ, – ред.) разделяют общество Молдовы", – сказал он.

Напомним, спикер украинского парламента Андрей Парубий раскрыл тактику России по Молдове. По его словам, мощные политические технологии Кремля направлены на дискредитацию и на изменение проевропейских сил, чтобы вернуть Молдову под влияние Российской Федерации.

Как сообщалось, из-за агрессии России против Украины Молдова может выйти из СНГ.