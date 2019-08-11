Премьер Пакистана обвинил Индию в попытке "этнических чисток" в Кашмире

Премьер считает, что политика Индии в Кашмире направлена против мусульман

/ Фото: AFP

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что нынешняя политика Индии в Кашмире направлена против мусульман и преследует цель изменить этнический баланс в регионе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Комендантский час, подавление и надвигающийся геноцид в точности воплощают в себе идеологию (индийской националистической организации, – ред.) "Раштрия сваямсевак сангх", вдохновленной идеологией нацистов", – написал он.

"Попытка изменить демографию Кашмира путем этнических чисток. Вопрос вот в чем: мир будет просто смотреть и потворствовать так же, как он сделал это с Гитлером в Мюнхене?", – отметил премьер.

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Имран Хан также выразил опасения, что "идеология индуистского превосходства " в итоге приведет к репрессиям в отношении всей мусульманской общины Индии и к действиям против Пакистана.

Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совет национальной безопасности страны 7 августа.

Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус данного региона.

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