Президент Филиппин пригрозил скормить крокодилам правозащитников ООН

Сегодня, 05:58

Дутерте обозвал правозащитников "придурками" и пообещал расправиться с ними

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил правозащитникам из ООН отдать их на съедение крокодилам, если они начнут расследовать дела о нарушении прав человека в стране.

"Если эти придурки сюда заявятся... Здесь есть крокодилы, которые людей едят? Тогда скормите им этих сукиных детей", — заявил он, выступая перед журналистами.

Такое заявление он сделал в ответ на планы правозащитников проверить действия полиции, которые по приказу президента начали жесткую борьбу с наркоторговцами.

Дутерте также призвал стражей порядка игнорировать вопросы представителей СМИ о борьбе с наркопреступностью, чтобы не выдавать самих себя.

"Просто отвечайте, что подчиняетесь приказам сверху. Я же говорил, что несу полную ответственность за ваши действия", — сказал он.

По официальной статистике, с начала кампании по борьбе с наркоторговцами в 2016-м полицейские убили около четырех тысяч филиппинцев. Еще несколько тысяч были казнены неизвестными в масках прямо на улицах.

В правоохранительных органах утверждают, что огонь открывают только в случае оказания сопротивления при аресте, но эти слова расходятся с показаниями очевидцев.

Ранее католики на Филиппинах выступили против вынесенного на рассмотрение Конгресса законопроекта по восстановлению смертной казни для борьбы с наркобизнесом и предлагают убежище наркозависимым.

В свою очередь, Дутерте попытался унизить главного правозащитника страны Чито Гаскона из-за пристального внимания последнего к убийствам детей во время войны с наркобизнесом.
Филиппины, ООН, правозащитники, дутерте
Источник:

The Telegraph

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