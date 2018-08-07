Президент Грузии: "Сюсюканье" с Россией не принесет ничего хорошего

По его словам, Грузия знает планы России, которые заключаются в том, чтобы остановить Грузию "любым механизмом, который создаст трудности для страны"

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что "сюсюканье" с Россией ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались ее успокоить. Об этом он сказал во время круглого стола "Ради мира и безопасности – 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года", об этом пишет "Грузия Online".

"Даже из самых прагматичных опытов мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А также тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией", – заявил Маргвелашвили.

По его словам, Грузия знает планы России, которые заключаются в том, чтобы остановить Грузию "любым механизмом, который создаст трудности для страны".

Однако, как подчеркнул Маргвелашвили, Грузия не остановится ни в развитии страны, ни в дальнейшем развитии демократии, ни в интеграции в Евросоюз и НАТО.

"Грузия никогда не рассматривала восстановления территориальной целостности и суверенитета силовыми методами", – отметил президент.

Как сообщалось, 8 августа 2018 исполняется 10 лет с начала прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, вооруженные силы РФ грубо нарушили международно признанные границы и вторглись на суверенную территорию Грузии.

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

Как сообщалось, Россия может аннексировать Южную Осетию.