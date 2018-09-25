Президент Сербии признал свое поражение по Косово

Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич считает, что его политика в отношении Косово потерпела поражение. Об этом он заявил на встрече со своей партией, передает РТС.

"Когда мы пытались выиграть что-то, мы теряли все из-за собственной безответственности… Будет ли у нас новый шанс? Я боюсь, что нет. Но это не значит, что мы должны прекратить борьбу", - сказал Вучич.

"Сербы больше всего любят жаловаться на свою судьбу, больше любят плакать над чем-то, что осталось далеко, чем иметь что-то в своих руках", - добавил он.

Ранее Александр Вучич официально выступил в поддержку разграничения между сербами и албанцами на территории Косова.

Также он заявлял, что сербы "потеряли Косово".

"Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы вернуть то, что можно вернуть", — подчеркнул президент Сербии.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, через девять лет после того, как НАТО вмешалась в войну 1998-1999 годов, чтобы остановить наступление тогдашнего сербского президента Слободана Милошевича против сепаратистов – косовских этнических албанцев. Сербия не признает независимость Косово.

Обе страны надеются после семилетнего диалога по нормализации отношений заключить двустороннее, юридически обязывающее соглашение.

Брюссель дал понять, что Косово и Сербия не смогут стать членами Европейского Союза, если не решат свой конфликт.

Ранее мы писали, что власти Сербии готовятся к возможному обострению ситуации в Косово.

Напомним, 3 августа прошло заседание СБ Косово, в ходе которого сообщалось о намерениях сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. До этого, в апреле этого года сербы заявили о создании автономии и Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет формироваться в сотрудничестве с косовским правительством и в соответствии с Конституцией Косово.