Президент Турции хочет нанести удар по курдам на севере Ирака

Турция и Ирак готовятся к совместной операции против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен уничтожить курдские воинские формирования на севере Ирака, которых Анкара считает террористами.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар," – отметил президент Турции.

Известно, что Анкара и Багдад готовятся провести совместную военную операцию против курдов после парламентских выборов в Ираке, которые пройдут в мае. Турецкие ВВС уже регулярно наносят авиаудары по местам проживания курдов в Ираке на границе с Турцией.

Напомним, с 20 января вооруженные силы Турции проводят в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь", направленную на вытеснение курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) из региона.

Как известно, город Африн является главным центром анклава, контролируемого YPG, на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает около 350 тысяч человек.

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Эрдоган не исключает возможности проведения новых антитеррористических операций в Сирии.