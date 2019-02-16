Эрдоган заявил о проведении совместной с Россией военной операции в Сирии

Президент Турции говорит, что безопасность народа в Идлибе очень важна

Фото: AFP

Эрдоган заявил о проведении совместной с Россией военной операции в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg 2019-02-16T10:21:00+02:00 Другие страны Президент Турции говорит, что безопасность народа в Идлибе очень важна

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения совместной с Россией и Ираном операции против боевиков в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Об этом он сообщил журналистам в самолете, пока возвращался с трехстороннего саммита по Сирии из Сочи.

"Совместные операции могут проводиться в любой момент в соответствии с развитием событий. Для этого нет каких-либо препятствий. Сейчас предпринимаются меры для создания комфортной, счастливой и процветающей жизни людей в Идлибе. Для нас важна безопасность народа в Идлибе", — цитирует турецкого лидера газета "Hürriyet Daily News".

Напомним, что недавно Тайип Эрдоган во время своего выступления в Стамбуле пообещал в скором времени уничтожить всех боевиков террористической организации "Исламское государство" в Сирии. По его словам, уже в ближайшее время Турция уничтожит "Исламское государство" в соседней Сирии.

Кроме этого, президент Турции заявил, что условием для достижения территориальной целостности Сирии является вывод курдских формирований "Силы народной самообороны" из Манбиджа и с территории к востоку от реки Евфрат.

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