Президент Туркменистана выкупил всю линейку "президентских" лимузинов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов / Фото: AFP

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о смерти которого в прошлом месяце сообщили СМИ, решил выкупить всю линейку созданных в России "президентских" лимузинов Aurus.

Одну из моделей машины – Aurus Senat белого цвета, так как в стране разрешены автомобили только такого цвета – представили 12 августа на Каспийском экономическом форуме в городе Туркменбаши, для которого она была специально создана.

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Осмотрев машину туркменбаши сказал прибывшему на мероприятие премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что Ашхабад намерен приобрести всю линейку таких авто.

Медведев принял его заявку и отметил, что представленная модель является "простым вариантом", а для лидеров государств существует "специальный вариант".

Напомним, что на одних лишь песнях и оружии туркменские пропагандисты не останавливаются – ранее стало известно, что Бердымухамедов "спроектировал" и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник. Позже он в качестве пилота, а его сын – в качестве штурмана, испытали собранный автомобиль на специальной трассе в Туркменистане.

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