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Российские СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана

21 июля, 17:01

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля

Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: сайт Кремля

Российские СМИ сообщают о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Как передает "Говорит Москва", об этом сообщил политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики.

"Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", – сказал Аслан Рубаев.

Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию. Днём ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Туркмения считается одной из самых информационно закрытых стран.

Бердымухамедов – президент Туркменистана с 2007 года.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

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Тег смерть, Туркменистан, бердымухамедов

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