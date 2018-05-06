При взрыве в афганской мечети погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 33 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на представителя местной полиции. Ранее речь шла о 13 погибших и 31 пострадавшем, передает ТАСС.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования в связи со случившимся и заявил, что эта атака – "оскорбление демократических ценностей людей Афганистана", которые после полуденной молитвы в мечети, используемой также в качестве центра регистрации избирателей.

Reuters в воскресенье сообщал, что взрыв, вероятно, был осуществлен дистанционно, а не террористом-смертником. Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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Гани ранее объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года.

Напомним, недавно в результате двух взрывов, прогремевших в Кабуле, погибли как минимум 25 человек, среди них – пять журналистов.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Афганистана в ходе серии военных операций, проведенных за последнюю неделю, уничтожили 466 боевиков.