Пропагандисты Лукашенко опубликовали якобы "расшифровку разговора Меркель": полный текст

«Ник» в Берлине и «Майк» в Варшаве решают, как отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси

В Сети появился якобы перехваченный белорусской радиоэлектронной разведкой "разговор Меркель" об отравлении Алексея Навального. В нем два мужских голоса, говорящих по-английски, обсуждают вопрос, как "отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси".

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Его опубликовал приближенный к белорусскому диктатору Telegram-канал "Пул первого".

Публикуем полную расшифровку "разговора Меркель":

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

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Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

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Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

На топорное исполнение фальшивки указывает тот факт, что абоненты в "Ник" Берлине и "Майк" в Варшаве разговаривают слишком уж механически, чего нельзя было скрыть даже наложением российской озвучки на английский "оригинал".

Кроме того, собеседники слишком уж комплиментарно выражаются в адрес Лукашенко, называя его "крепким орешком" и сетуя, что силовики и чиновники якобы остаются ему верны.

Создается впечатление, что эта запись была сварганена не столько для того, чтобы вывести канцлера ФРГ Ангелу Меркель на чистую воду, сколько для того, чтобы потешить самолюбие диктатора.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что у Меркель поймали Лукашенко на лжи об отравлении Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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