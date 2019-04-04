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Пророссийские провокаторы сожгли в столице Черногории флаг НАТО

Сегодня, 16:00

Акцию провела известная своими просербскими и пророссийскими взглядами партия "Настоящая Черногория"

Пророссийские провокаторы сожгли в столице Черногории флаг НАТО Другие страны Акцию провела известная своими просербскими и пророссийскими взглядами партия "Настоящая Черногория"

Члены известной своими просербскими и пророссийскими взглядами чернгорской политической партии "Настоящая Черногория" провели в столице республики приуроченную к 70-летию НАТО акцию, в рамках которой сожгли флаг Альянса.

На проходившей 4 апреля в центре Подгорице демонстрации лидер движения Марко Милачич назвали юбилей Альянса "70 годами убийств, запугиваний, пропаганды и нападений на чужие территории".

Местные полицейские наблюдали за происходящим со стороны, однако никак не вмешивались.

Стоит отметить, что ранее Милачич уже был задержан за аналогичную деятельность.

Напомним, в 2016 году суд Черногории предъявил 14 подозреваемым обвинения в попытке переворота, среди которых, кроме двух агентов ГРУ россиян, которых судят заочно, также двое пророссийских оппозиционных лидеров Черногории – Андрей Мандич и Милан Кнежевич, девять сербов и еще один гражданин Черногории.

Мы также писали, что на пресс-конференции на полях саммита ЕС – Западные Балканы председатель Европарламента Антонио Таяни обещал, что Черногория и Сербия вступят в Евросоюз до 2025 года.

Кроме того, сообщалось об угрозах спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которыми она рассыпалась из-за вероятного вступления Черногории в НАТО.

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Тег Россия, Черногория, НАТО, флаг, югославия

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