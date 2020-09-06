Протестующие в Минске пришли к резиденции Лукашенко: что происходит в городе (фото, видео)

В Минске, в центр которого утром 6 сентября стянули водометы и БТР, начался Марш единства. Эту акцию протестующие проводят в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы.

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Как сообщает "Белсат", на улицы города вышли тысячи людей. Они прошли по проспекту Победителей и скандировали "Лукашенко психопат" и "Уходи".

Видео: Белсат

Силовики требовали от участников акции разойтись через звуковую аппаратуру.

Видео: t.me/belteanews

Сейчас люди пришли к резиденции Александра Лукашенко. Протестующие скандируют "Саша, выходи!".

Видео: Telegram

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Кроме того, местные и протестующие сообщают о проблемах с интернетом. И такая ситуация возникла не только в Минске.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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