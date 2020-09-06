Українська
$ 27,69
32,73
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Протестующие в Минске пришли к резиденции Лукашенко: что происходит в городе (фото, видео)

6 сентября, 15:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На улицы вышли тысячи протестующих

В Минске, в центр которого утром 6 сентября стянули водометы и БТР, начался Марш единства. Эту акцию протестующие проводят в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы.

Реклама

Как сообщает "Белсат", на улицы города вышли тысячи людей. Они прошли по проспекту Победителей и скандировали "Лукашенко психопат" и "Уходи".

Видео: Белсат

Силовики требовали от участников акции разойтись через звуковую аппаратуру.

В тренде
В Калифорнии снова вспыхнул лесной пожар: десятки людей оказались в ловушке (видео)
Видео: t.me/belteanews

Сейчас люди пришли к резиденции Александра Лукашенко. Протестующие скандируют "Саша, выходи!".

Видео: Telegram
Реклама

Кроме того, местные и протестующие сообщают о проблемах с интернетом. И такая ситуация возникла не только в Минске.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото видео протесты акция Беларусь Минск Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тысячи протестующих с флагами и силовики с автоматами: что происходит в Минске (фото и видео)
Тысячи протестующих с флагами и силовики с автоматами: что происходит в Минске (фото и видео)Другие страны
Турецкое экономическое чудо: откажется ли Анкара от российского газа
Турецкое экономическое чудо: откажется ли Анкара от российского газаЭкономика
"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото зданияFun
Женщины прорвали цепь ОМОНа в ходе марша в Минске (видео)
Женщины прорвали цепь ОМОНа в ходе марша в Минске (видео)Другие страны
Журналиста Бутусова вызвали в Офис генпрокурора по делу о наемниках Вагнера
Журналиста Бутусова вызвали в Офис генпрокурора по делу о наемниках ВагнераПолитика
"Они зажрались": Лукашенко угрожает "поставить на место" ЕвропуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять