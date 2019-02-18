Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Протестующие взяли под контроль улицы столицы Гаити и требуют отставки президента

Сегодня, 02:01

Они критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию

Фото: AFP
Протестующие взяли под контроль улицы столицы Гаити и требуют отставки президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9f3/61b/5c69f361be4f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9f3/61b/5c69f361be4f8.jpg Другие страны Они критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию

Протестующие в столице Гаити Порт-о-Пренсе требуют отставки главы государства Жовенеля Моиза. Об этом в воскресенье сообщил канадский телеканал Си-ти-ви.

По его данным, манифестанты взяли под контроль столичные улицы и настаивают на немедленной отставке Моиза. Они критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию.

Протесты в Гаити начались 7 февраля. По данным агентства Франс Пресс, с тех пор по крайней мере семь человек погибли. В четверг вечером в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения участников демонстраций и полиции.

Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса. Он вступил в должность президента 7 февраля 2017 года.

Ранее канадский телеканал Ти-ви-а сообщил, что оппозиционные силы Гаити призвали население продолжать акции протеста в Порт-о-Пренсе 17 и 18 февраля. В субботу протестующие в столице граждане взяли некоторую передышку. Премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан анонсировал усиленную борьбу с коррупцией и контрабандой, а также пообещал увеличить минимальную зарплату.

Ти-ви-а также сообщил, что одна из групп демонстрантов в пятницу сожгла американский флаг, тем самым протестуя против вмешательства США в ситуацию, и призывала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. При этом манифестанты, как передавал телеканал, скандировали антиамериканские лозунги.

Напомним, что во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина на Жовенеля Моиза было совершено покушение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Гаити, президент, отставка, протесты

Вы сейчас просматриваете новость " Протестующие взяли под контроль улицы столицы Гаити и требуют отставки президента". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из тюрьмы в Гаити сбежали около 80 заключенных

13 февраля, 02:26

Инцидент произошел в населенном пункте Акен на юге страны

Гаити охватили антикоррупционные протесты (фото, видео)

19 ноября 2018, 19:46

Повышенные меры безопасности привели к гибели шести демонстрантов, еще пятеро пострадали

На президента Гаити совершено покушение, ранены трое сотрудников охраны

17 октября 2018, 21:02

Стрельба началась во время возложения цветов к мемориалу

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 15

9 октября 2018, 03:02

Большинство людей погибли в расположенном на северном побережье городе Пор-де-Пе

Почему Крым сдали: Луценко ответил на этот вопрос

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Украинцам урежут пенсии: стало известно, кому и насколько

Нардеп Гончаренко обиделся на избирателей и закрыл комментарии

Умер легендарный форвард киевского Динамо

Афонские монахи покинули монастырь после визита епископа ПЦУ

Россия меняет население Крыма: озвучены тревожные данные

Суд признал Януковича невиновным
Загрузка...

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

15 февраля, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

15 февраля, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Оккупированный Донбасс может взлететь в воздух (видео)

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?