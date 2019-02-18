Протестующие взяли под контроль улицы столицы Гаити и требуют отставки президента

Они критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию

Фото: AFP

Протестующие взяли под контроль улицы столицы Гаити и требуют отставки президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9f3/61b/5c69f361be4f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9f3/61b/5c69f361be4f8.jpg 2019-02-18T02:01:00+02:00 Другие страны Они критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию

Протестующие в столице Гаити Порт-о-Пренсе требуют отставки главы государства Жовенеля Моиза. Об этом в воскресенье сообщил канадский телеканал Си-ти-ви.

По его данным, манифестанты взяли под контроль столичные улицы и настаивают на немедленной отставке Моиза. Они критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию.

Протесты в Гаити начались 7 февраля. По данным агентства Франс Пресс, с тех пор по крайней мере семь человек погибли. В четверг вечером в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения участников демонстраций и полиции.

Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса. Он вступил в должность президента 7 февраля 2017 года.

Ранее канадский телеканал Ти-ви-а сообщил, что оппозиционные силы Гаити призвали население продолжать акции протеста в Порт-о-Пренсе 17 и 18 февраля. В субботу протестующие в столице граждане взяли некоторую передышку. Премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан анонсировал усиленную борьбу с коррупцией и контрабандой, а также пообещал увеличить минимальную зарплату.

Ти-ви-а также сообщил, что одна из групп демонстрантов в пятницу сожгла американский флаг, тем самым протестуя против вмешательства США в ситуацию, и призывала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. При этом манифестанты, как передавал телеканал, скандировали антиамериканские лозунги.

Напомним, что во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина на Жовенеля Моиза было совершено покушение.

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