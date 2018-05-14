Протесты из-за открытия в Иерусалиме посольства США: количество погибших возросло
Несколько сотен палестинцев подошли к забору, бросали камни и пытались прорваться
Во время акций протеста против открытия посольства США в Иерусалиме на административной границе Сектора Газа погибли уже 37 палестинцев. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные палестинского правительства.
"Количество палестинцев, погибших в столкновениях на границе Газы, возросло до 37", – говорится в сообщении.
Кроме того, сотни людей получили ранения.
Как сообщалось, тысячи людей собрались у границы в знак протеста. Несколько сотен из них подошли к забору, бросали камни и пытались прорваться, а израильские военные открывали огонь с другой стороны.
Израильские военные заявили, что "примерно 10 000 мятежников в настоящее время собираются вдоль границы Газы, и еще тысячи собираются в палатках примерно в полукилометре от ограждения".
Напомним, Соединенные Штаты 14 мая откроют посольство в Иерусалиме в соответствии с решением Дональда Трампа признать город столицей Израиля.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.
Как сообщалось, Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана.