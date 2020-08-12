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Протесты в Беларуси: Нидерланды осудили насилие против мирных демонстрантов

12 августа, 01:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Были задержаны около 5 тыс. человек

Нидерланды осуждают применение насилия в отношении мирных протестующих в Беларуси. Об этом говорится в распространенном в Twitter заявлении МИД королевства.

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"Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Беларуси после выборов и призывают политическое руководство вступить в подлинный диалог с гражданским обществом", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты и считает себя избранным главой государства, и подала жалобу в Центризбирком.

Напомним, что с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Нидерланды протесты Беларусь

Источник: ТАСС

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