Протесты в Беларуси: Нидерланды осудили насилие против мирных демонстрантов

Были задержаны около 5 тыс. человек

Нидерланды осуждают применение насилия в отношении мирных протестующих в Беларуси. Об этом говорится в распространенном в Twitter заявлении МИД королевства.

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"Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Беларуси после выборов и призывают политическое руководство вступить в подлинный диалог с гражданским обществом", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты и считает себя избранным главой государства, и подала жалобу в Центризбирком.

Напомним, что с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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