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Протесты в Болгарии: здание правительства забросали перепелиными яйцами

25 июля, 00:51

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В центре Софии работают усиленные полицейские наряды

В Болгарии уже несколько дней продолжаются мирные протесты с требованием отставки правительства и главного прокурора и сегодня они приобрели неожиданный поворот.

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Об этом пишет "ТАСС".

Акция в Софии началась у Народного собрания (парламента – Ред.) Болгарии, где ее участники исполняли патриотические песни. Потом протест переместился к зданию правительства страны, традиционное скандирование лозунгов "Мафия!" и "Отставка!" сопровождалось атакой перепелиными яйцами, которыми участники акции забросали административное здание.

В центре Софии работают усиленные полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям, однако ситуация спокойная, конфликтов между участниками и полицией нет. В ближайшие часы протесты продолжатся шествием по центральным улицам столицы. Движение транспорта будет блокировано. Мирные протесты проходят и в других болгарских городах.

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Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. Поводом для этого стали действия прокуратуры, арестовавшей двух сотрудников президентской администрации высокого ранга. По оценкам политологов, эти действия правоохранительных органов стали одним из этапов политической атаки на Радева, который резко критиковал правительство Бойко Борисова. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали молодые люди.

Видео: Reuters
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Ранее сообщалось, что в Болгарии вспыхнул скандал из-за фото премьера с пачками евро и золотыми брусками.

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Болгария протесты яйца

Источник: ТАСС

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