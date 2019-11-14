Протесты в Боливии: экс-президент обратился к ООН и Папе Римскому

Фото: REUTERS/Manuel Claure

Экс-президент Боливии Эво Моралес обратился к католической церкви, ООН и странам Европы и попросил помощи в решении политического кризиса в стране.

"Я прошу международные организации, такие как ООН, дружественные страны Европы и католическую церковь, представленную братом Папой Франциском, присоединиться к нашему диалогу, чтобы успокоить любимую Боливию. Насилие угрожает жизни и социальному миру", — написал он в своем Twitter.

Кроме того, ранее Моралес призвал к "диалогу, в котором участвовали бы все — общественные движения, гражданские организации и политические партии".

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Ранее мы сообщали, что минимум десять человек погибло в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. Всего за 24 дня в Боливии пострадали более 500 человек.

Как сообщалось, в Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

В результате массовых выступлений оппозиции Боливии против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах глава государства Эво Моралес подал в отставку.

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