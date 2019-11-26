Протесты в Гонконге: оппозиция обошла пропекинских кандидатов на выборах

Беспорядки в Гонконге. Фото: REUTERS/Thomas Peter, Tyrone Siu

На фоне протестов в Китаеоппозиция разгромила пропекинских кандидатов на выборах в Гонконге. Как следует из предыдущих результатов, сторонники демократических сил получили по меньшей мере 347 с 452 мест в советах, пропекинские кандидаты – 60.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на BBC.

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"Пропекинский блок по итогам предыдущих выборов в 2015 году контролировал примерно 75% мест в местных советах и имел большинство во всех 18 советах. Теперь оппозиция будет контролировать 17 из 18 советов Гонконга. Еще 45 мест достались независимым кандидатам, большинство из которых осуждают действия коммунистического правительства Китая", – говорится в сообщении.

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В голосовании приняли участие 2,9 миллиона человек, явка составила 71%. В 2015 году явка была значительно ниже — 47%.

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

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