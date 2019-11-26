Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

Протесты в Гонконге: оппозиция обошла пропекинских кандидатов на выборах

26 ноября, 04:53

В голосовании приняли участие 2,9 миллиона человек

Беспорядки в Гонконге. Фото: REUTERS/Thomas Peter, Tyrone Siu

Беспорядки в Гонконге. Фото: REUTERS/Thomas Peter, Tyrone Siu

На фоне протестов в Китаеоппозиция разгромила пропекинских кандидатов на выборах в Гонконге. Как следует из предыдущих результатов, сторонники демократических сил получили по меньшей мере 347 с 452 мест в советах, пропекинские кандидаты – 60.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на BBC.

Реклама

"Пропекинский блок по итогам предыдущих выборов в 2015 году контролировал примерно 75% мест в местных советах и имел большинство во всех 18 советах. Теперь оппозиция будет контролировать 17 из 18 советов Гонконга. Еще 45 мест достались независимым кандидатам, большинство из которых осуждают действия коммунистического правительства Китая", – говорится в сообщении.

В тренде
В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году
Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

В голосовании приняли участие 2,9 миллиона человек, явка составила 71%. В 2015 году явка была значительно ниже — 47%.

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

выборы Китай протесты Гонконг явка

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видео
В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видеоДругие страны
Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристов
Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристовTravel
"Хиросима" у берегов Китая: что известно о подводном взрывеДругие страны
Крушились стекла машин и домов: видео аномального града в Австралии
Крушились стекла машин и домов: видео аномального града в АвстралииДругие страны
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400США
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявление
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявлениеРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...