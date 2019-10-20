Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видео

Протестующие в Гонконге снова вышли на еженедельные антиправительственные протесты, которые опять не обошлись без массовых беспорядков.

На фоне участившихся случаев вандализма городская полиция в очередной раз применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водяные пушки.

Правда, как сообщает South China Morning Post, на этот раз власти пошли на нестандартные меры – протестующих окатили водой голубого цвета.

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В на это участники протестов начали блокировать автотрассы, чтобы затруднить проезд автомобилям с водяными пушками.

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Кроме того, в городе закрыты не менее шести станций метро – на одну из них подбросили сверток с зажигательной смесью, а на другой – сожгли камеру наружного наблюдения.

Аналогичные свертки демонстранты бросали и ко входу в полицейский участок в одном и районов Гонконга.

Напомним, в июне в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули ряд требований.

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