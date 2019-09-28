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Протесты в Гонконге: полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов

28 сентября, 21:22

Участники беспорядков перекрыли движение транспорта в квартале

/ Фото: REUTERS/Susana Vera

Полиция в Гонконге применила спецмашины с водяными пушками и слезоточивый газ для разгона демонстрантов у правительственного комплекса в районе Адмиралти. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Изначально мероприятие, организованное "Гражданским фронтом за права человека", проходило мирно. Участники беспорядков также перекрыли движение транспорта в квартале.

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Нынешняя демонстрация приурочена к пятилетней годовщине начала "движения зонтиков", которое организовали студенты, требующие демократизации избирательной системы в этом специальном административном районе Китая. Пять лет назад манифестанты в этом же районе разбили палаточные лагеря и баррикады, заблокировав движение транспорта по улицам, Беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией, продолжались 79 дней.

Видео: Reuters

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Грета Тунберг. Фото: AFP

Ранее протесты в Гонконге в который раз вылились в насилие - демонстранты растоптали китайский флаг и сожгли вещи на улице.

Ранее демонстранты разгромили железнодорожную станцию Ша Тин.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.

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протесты полиция Гонконг водометы слезоточивый газ

Источник: ТАСС

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