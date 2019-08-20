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Против дочери экс-президента Узбекистана возбудили новые уголовные дела

20 августа, 04:39

Дела возбуждены по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана

/ Фото: Getty Images

Против уже осужденной дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой возбуждено несколько новых уголовных дел.

Об этом сообщает прокуратура Узбекистана.

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Дела возбуждены по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах.

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Как сообщалось ранее, в октябре 2013 года против Гульнары Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В марте нынешнего года Каримову задержали сотрудники прокуратуры страны.

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Узбекистан дело дочь экс-президент каримов

Источник: Сегодня

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