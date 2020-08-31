Путин никогда не признает вину России: родственники жертв рейса МН17 обвиняют Кремль

Сегодня, 31 августа, суд в Нидерландах продолжит начатое рассмотрение дела о сбитом над оккупированным Донбассом малайзийском Boeing-777 рейса MH17. Подозреваемых в деле четверо: три гражданина России – бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Адвокатов прислал единственный из них – Пулатов, и только это делает процесс по сбитому пассажирскому самолету хоть сколько-то весомым в мире.

Реклама

Об этом новостям "Сегодня" рассказали родственники жертв катастрофы. Журналистка Анна Гришина пообщалась с Хансом де Борстом, который в катастрофе потерял единственную дочь – 17-летнюю Эльземик, а также с Силеной Фредрикс, на борту самолета был ее 23-летний сын Брайс с 20-летней девушкой Дейзи.

Читайте также: Дело МН17: появились подробности иска Нидерландов к России

Ханс на фоне стресса потерял работу, и до сих пор не может работать по состоянию здоровья. Он не сомневается, что приказы тем, кто оказался на скамье подсудимых, отдавали в Кремле.

"Мы знаем, чем занимался Пулатов на Востоке Украины, а вот кто в Кремле отдавал ему приказы – это интересный вопрос. У судей много доказательств переговоров с мобильных телефонов, видео и фото. Я думаю, понадобятся годы чтобы все это представить суду. Россия совсем не сотрудничает в этом расследовании. Через несколько лет, я думаю, в этом деле появятся еще подозреваемые. Есть доказательства телефонных переговоров Пулатова с человеком из Кремля, который уже там не работает. Посмотрим, с чем будут выступать прокуроры дальнейшем. Но, кажется, в этой истории есть связь с одним из советников Путина. Следствие продолжает поиски исполнителей и связей с Кремлем. И это самое интересное. Советник Путина участвовал в событиях на Востоке Украины, поставлял оружие и военных туда", – говорит отец погибшей девушки.

В то же время Ханс де Борст не надеется, что те четверо подозреваемых, даже если в Нидерландах их осудят, будут отбывать наказание. Так как на процесс никто из них не приедет, и Россия вряд ли будет выполнять решение европейского суда.

Реклама

Читайте также: Дело МН17: появились новые доказательства, что самолет сбили "Буком"

"Наши дети были убиты ни за что. Я никогда не смирюсь с тем, что люди, которые это сделали, работают, они работают в России, ходят в магазины. Я никогда этого не приму. Возможно однажды я поеду в Россию. Конечно, не буду искать их, ведь прокуроры уже знают, где именно они. Если бы я с ними встретился, то показал бы фотографии моей дочери Эльземик. И сказал, что все эти шесть лет чувствую пустоту и боль, как и остальные родственники. Я до сих пор не могу работать. Нам нужно, чтобы виновных наказали, они не могут просто так ходить по улицам", – уверен Ханс.

Силена Фредрикс также не питает иллюзий по поводу того, кто именно главный виновник трагедии МН17.

"Мы больше не можем верить России, она слишком много раз врала, меняла показания. Я ей больше не верю. Я уверена, что за спиной Пулатова стоит Кремль. Они вытолкнули его вперед, а сами могут протягивать свои руки к доказательствам. И, возможно, затягивать процесс. Я не думаю, что Пулатов лично отправил адвоката защищать себя в суде. Я не надеюсь, что кого-то посадят в тюрьму. Возможно их осудят. Их должны осудить. Но еще много других людей, причастных к этому – политиков, чиновников. Я думаю, они скажут, что такого не делали, будут придерживаться своей версии. Путин изменил закон в своей стране, он делает все, что может, чтобы освободиться от этого. Он никогда не признает, что Россия это сделала", – уверена Фредрикс.

Если бы мать погибшего парня встретила виновников преступления, она бы спросила – зачем они это сделали и живется ли им спокойно.

"Я не за наказание или месть, просто хочу знать, о чем они тогда думали. Такого никогда не должно больше повториться. Чувствую большую пустоту в жизни и сердце. Это большая потеря и через шесть лет она стала еще больше. Совсем не легче", – говорит женщина.

Как известно, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17 был сбит на Донбассе из российской зенитно-ракетной установки "Бук" 17 июля 2014 года. Судебный процесс по этому делу начался в Нидерландах. Подробности в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама