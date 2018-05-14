Путин озвучил решение ЕАЭС по Молдове

Сегодня, 17:50

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в узком составе

Додон и Путин. Фото: AFP
Додон и Путин. Фото: AFP

Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает "Мир 24".

Такое решение страны-участницы приняли на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в узком составе.

"Согласован вопрос, чтобы такой статус был предоставлен Республике Молдова. В этой связи хотел бы поприветствовать присоединившегося к заседанию президента Игоря Николаевича Додона, – сказал Путин. – Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения".

Он отметил, что страны ЕАЭС готовы рассмотреть заявки и других государств, прежде всего из СНГ.

Как известно, президент Молдовы Игорь Додон выступает за пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС и не исключает членства своей страны в Евразийском экономическом союзе.

"Поэтому мы сделали первый шаг – подписали меморандум о сотрудничестве в начале апреля (2017 года, – Ред.). Этот меморандум не противоречит другим соглашениям, которые есть у Молдовы. Второй шаг – мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Эту заявку рассмотрели, и в октябре, скорее всего, будет принято окончательное решение, – сказал президент. – Все эти шаги для сближения с ЕАЭС. Станем мы членам ЕАЭС на каком-то этапе? Я этого не исключаю. Считаю, что для Молдовы это было бы правильно".

В ответ, премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом, который подписал президент Игорь Додон, просто бумага, не обладающая юридической ценностью.

Однако недавно премьер Молдовы сделал заявление по сближению с Россией.
Путин, Молдова, ЕАЭС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Павел Филип. Фото: gagauznews.md

Премьер Молдовы сделал заявление по сближению с Россией

11 Мая, 16:09

Проевропейское правительство прагматично смотрит на вещи и понимает важность рынка России и СНГ, сказал Филип

Россия

Фото AFP

Новый премьер Армении встретится с Путиным: посол обнародовал детали

9 Мая, 12:08

Посол России уверен, что Армении непременно надо углублять отношения с Кремлем
Загрузка...

Другие страны

Российские военные. Фото: архив

Российских войск быть не должно: Молдова обратилась к РФ из-за парада в Приднестровье

5 Мая, 08:52

Кишинев призвал российские власти воздержаться от военных действий в непризнанной республике

Другие страны

Фото: pixabay.com

В Молдове посадили восьмерых человек, воевавших на Донбассе против Украины

3 Мая, 16:13

Еще около 25 граждан страны разыскиваются за их участие в конфликте

Другие регионы

Фото из архива "Сегодня"

Украинские пограничники задержали похищенный в Греции автомобиль

29 Апреля, 13:20

Авто обнаружили на границе с Молдовой

Другие страны

Додон и Красносельский, фото noi.md

Лидер Приднестровья выступил против вывода российских войск

25 Апреля, 16:05

Красносельский утверждает, что российские военные обеспечили мир в регионе

Другие страны

Александр Лукашенко. Фото: AFP

"Мы же не умеем по 70-100 грамм": Лукашенко хочет научить белорусов пить по-европейски

22 Апреля, 12:10

Белорусский лидер рассказал, как намерен спасать свой народ от алкоголизма

Другие страны

Фото: AFP

Вывод войск России из Приднестровья: в Молдове сделали заявление

19 Апреля, 19:16

Речь идет не о так называемом миротворческом контингенте РФ, а об оперативной группе войск
Загрузка...