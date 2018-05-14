Путин озвучил решение ЕАЭС по Молдове

Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает "Мир 24".

Такое решение страны-участницы приняли на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в узком составе.

"Согласован вопрос, чтобы такой статус был предоставлен Республике Молдова. В этой связи хотел бы поприветствовать присоединившегося к заседанию президента Игоря Николаевича Додона, – сказал Путин. – Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения".

Он отметил, что страны ЕАЭС готовы рассмотреть заявки и других государств, прежде всего из СНГ.

Как известно, президент Молдовы Игорь Додон выступает за пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС и не исключает членства своей страны в Евразийском экономическом союзе.

"Поэтому мы сделали первый шаг – подписали меморандум о сотрудничестве в начале апреля (2017 года, – Ред.). Этот меморандум не противоречит другим соглашениям, которые есть у Молдовы. Второй шаг – мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Эту заявку рассмотрели, и в октябре, скорее всего, будет принято окончательное решение, – сказал президент. – Все эти шаги для сближения с ЕАЭС. Станем мы членам ЕАЭС на каком-то этапе? Я этого не исключаю. Считаю, что для Молдовы это было бы правильно".

В ответ, премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом, который подписал президент Игорь Додон, просто бумага, не обладающая юридической ценностью.

Однако недавно премьер Молдовы сделал заявление по сближению с Россией.