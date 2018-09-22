Расстрел парада в Иране: стали известны детали теракта и количество погибших

Сегодня, 11:38

Число жертв теракта может увеличиться

Фото: sna.ir
Фото: sna.ir

После атаки неизвестных террористов на зрителей и участников военного парада в городе Ахваз на юге Ирана погибли не менее десяти человек и еще 21 пострадал. Об этом сообщило агентство Тасним.

Жертвами теракта стали иранские военнослужащие из Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил) и один журналист.

Отмечается, что число погибших может увеличиться, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Напомним, террористы расстреляли военный парад в Иране. Боевики были одеты в военную форму без распознавательных знаков отличия и вели огонь из засады в парке. При нападении пострадали не менее 20 человек, в том числе женщина и ребенок.

Ранее в Сирии в результате теракта погибли десятки людей. Как сообщал турецкие СМИ, из-за серии взрывов погибли не менее 30 человек, около 70 получили ранения. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада.

Также сообщалось, что в Тегеране террористы устроили двойной теракт. Они атаковали здание парламента и храм основателя республики, задействовав в том числе и "пояса смертников".
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