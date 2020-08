Разделяем боль ливанского народа: кто высказал соболезнования из-за взрыва в Бейруте

Мир шокирован последствиями взрыва в Бейруте: лидеры стран озвучивают соболезнования и готовность помочь.

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил сочувствие народу Ливана в связи со взрывом в Бейруте и предложил помощь. Соответствующее заявление глава еврейского государства опубликовал в Twitter.

We share the pain of the Lebanese people and sincerely reach out to offer our aid at this difficult time. https://t.co/pCzRiKiX4K — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 4, 2020

"Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время", — написал Ривлин.

Также Великобритания готова оказать Ливану любую необходимую помощь после взрыва в порту Бейрута. Об этом написал на своей странице в Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Сегодняшние фотографии и видео из Бейрута вызывают шок. Мои мысли и молитвы сейчас с теми, кто пострадал в результате этого ужасающего инцидента. Великобритания готова оказать любую помощь, которую может, в том числе британским гражданам, которые оказались затронуты произошедшим", — написал Джонсон.

The pictures and videos from Beirut tonight are shocking. All of my thoughts and prayers are with those caught up in this terrible incident. The UK is ready to provide support in any way we can, including to those British nationals affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 4, 2020

Лидеры Евросоюза выражают соболезнования семьям жертв взрыва в Бейруте и готовность помочь Ливану.

"Мои мысли обращены к народу Ливана и семьям жертв трагического взрыва в Бейруте. ЕС готов предоставить помощь и поддержку", — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

"Евросоюз выражает свою полную солидарность и поддержку семьям жертв, народу и ливанским властям в связи с жестокими взрывами в Бейруте", — заявил в свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также правительство ФРГ потрясено сообщениями из Бейрута и предложит Ливану свою помощь. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

"Наши мысли с теми, кто потерял своих родных", — отметила канцлер.

"Пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления. Мы предложим Ливану нашу помощь", — заверила Меркель.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи со взрывом, который произошел в Бейруте, и предложил помощь иранской стороны Ливану. Об этом он написал в Twitter.

Our thoughts and prayers are with the great and resilient people of Lebanon.



As always, Iran is fully prepared to render assistance in any way necessary.



Stay strong, Lebanon. — Javad Zarif (@JZarif) August 4, 2020

"Наши мысли и молитвы обращены к великому и жизнерадостному народу Ливана, — отмел он. — Как обычно, Иран всецело готов оказать любую необходимую помощь".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибших от взрыва в Бейруте.

