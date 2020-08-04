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Разделяем боль ливанского народа: кто высказал соболезнования из-за взрыва в Бейруте

4 августа, 23:59

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Например, Великобритания готова оказать Ливану любую необходимую помощь

Мир шокирован последствиями взрыва в Бейруте: лидеры стран озвучивают соболезнования и готовность помочь.

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Президент Израиля Реувен Ривлин выразил сочувствие народу Ливана в связи со взрывом в Бейруте и предложил помощь. Соответствующее заявление глава еврейского государства опубликовал в Twitter.

"Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время", — написал Ривлин.

Также Великобритания готова оказать Ливану любую необходимую помощь после взрыва в порту Бейрута. Об этом написал на своей странице в Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Сегодняшние фотографии и видео из Бейрута вызывают шок. Мои мысли и молитвы сейчас с теми, кто пострадал в результате этого ужасающего инцидента. Великобритания готова оказать любую помощь, которую может, в том числе британским гражданам, которые оказались затронуты произошедшим", — написал Джонсон.

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Лидеры Евросоюза выражают соболезнования семьям жертв взрыва в Бейруте и готовность помочь Ливану.

"Мои мысли обращены к народу Ливана и семьям жертв трагического взрыва в Бейруте. ЕС готов предоставить помощь и поддержку", — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

"Евросоюз выражает свою полную солидарность и поддержку семьям жертв, народу и ливанским властям в связи с жестокими взрывами в Бейруте", — заявил в свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также правительство ФРГ потрясено сообщениями из Бейрута и предложит Ливану свою помощь. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

"Наши мысли с теми, кто потерял своих родных", — отметила канцлер.

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"Пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления. Мы предложим Ливану нашу помощь", — заверила Меркель.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи со взрывом, который произошел в Бейруте, и предложил помощь иранской стороны Ливану. Об этом он написал в Twitter.

"Наши мысли и молитвы обращены к великому и жизнерадостному народу Ливана, — отмел он. — Как обычно, Иран всецело готов оказать любую необходимую помощь".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибших от взрыва в Бейруте.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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взрыв соболезнования бейрут взрыв в Бейруте

Источник: ТАСС

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