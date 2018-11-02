Резня в штаб-квартире Sony Music: компания и полиция сделали заявления

В Скотланд Ярде утверждают, что инцидент не имеет ничего общего с терроризмом

В американской корпорации подтвердили, что в штаб-квартире компании в Лондоне произошел инцидент, из-за которого здание было эвакуировано и оцеплено полицией.

"Sony Music подтверждает факт происшествия в здании на Дерри-стрит, в результатен чего была проведена эвакуация сотрудников", – заявили в Sony, добавив, что полиция британской столицы занялась расследованием случившегося.

В то же время в самом Скотланд Ярде утверждают, что инцидент не имеет ничего общего с терроризмом.

"Два человека получили ножевые ранения – их жизни ничего не угрожает. Один человек был арестован", – отметили в Twitter полиции Великобритании.

Отсутствие террористической составляющей подтверждают и в Sony. По словам представителей компании, причиной ЧП стала ссора двух сотрудников одного из подразделений компании, которое закончилось насилием.

Напомним, что 2 ноября СМИ сообщили о том, что неизвестный мужчина с мачете атаковал двоих человек в лондонской штаб-квартире Sony Music.

Также мы сообщали, что в августе у парламента Великобритании в Лондоне произошел теракт- автомобиль Ford Fiesta врезался в ограждение здания, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы.

Кроме того, в мае в районе Стэмфод Хилл на севере британской столицы прогремел взрыв во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер.