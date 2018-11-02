Резня в штаб-квартире Sony Music: компания и полиция сделали заявления
В Скотланд Ярде утверждают, что инцидент не имеет ничего общего с терроризмом
В американской корпорации подтвердили, что в штаб-квартире компании в Лондоне произошел инцидент, из-за которого здание было эвакуировано и оцеплено полицией.
"Sony Music подтверждает факт происшествия в здании на Дерри-стрит, в результатен чего была проведена эвакуация сотрудников", – заявили в Sony, добавив, что полиция британской столицы занялась расследованием случившегося.
Evacuation @sony hq pic.twitter.com/xgrwLigiwE— rachael bee (@rachaelbee1) 2 ноября 2018 г.
В то же время в самом Скотланд Ярде утверждают, что инцидент не имеет ничего общего с терроризмом.
"Два человека получили ножевые ранения – их жизни ничего не угрожает. Один человек был арестован", – отметили в Twitter полиции Великобритании.
Отсутствие террористической составляющей подтверждают и в Sony. По словам представителей компании, причиной ЧП стала ссора двух сотрудников одного из подразделений компании, которое закончилось насилием.
Напомним, что 2 ноября СМИ сообщили о том, что неизвестный мужчина с мачете атаковал двоих человек в лондонской штаб-квартире Sony Music.
Также мы сообщали, что в августе у парламента Великобритании в Лондоне произошел теракт- автомобиль Ford Fiesta врезался в ограждение здания, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы.
Кроме того, в мае в районе Стэмфод Хилл на севере британской столицы прогремел взрыв во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер.