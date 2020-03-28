Роботы против коронавируса и отели для бездомных: главное в мире за неделю

В Италии от COVID-19 продолжают умирать украинцы, а во Франции отпускают заключенных из тюрем на карантин. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Китае остановили коронавирус

В среду, 25 марта, в Китае был снят карантин. Такое решение было принято после того, как в стране три дня подряд не было зарегистрировано ни одного "внутреннего" случая нового заражения коронавирусом. По сообщениям местных СМИ, в 00:00 в ночь на 25 марта почти 20 китайских провинций и городов возобновили внутреннее и междугороднее транспортное сообщение, открылись для посещения объекты культуры, заработали многие предприятия. А вот аэропорты возобновили работу далеко не все, ограничения на посещения Китая сохраняются.

В провинции Хубэй, где находится город Ухань, также сняли карантин. А вот сам город Ухань, откуда начала распространяться эпидемия, пока продолжает находиться в изоляции. Транспортное сообщение с городом планируется открыть только с 8 апреля.

В Иране умер экс-агент ФБР, за информацию о котором обещали 20 млн долларов

Пропавший в Иране в 2007 году бывший сотрудник ФБР Роберт Левинсон, за информацию о местонахождении которого американские власти обещали 20 млн долларов, умер, находясь под стражей в Иране. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Семье об этом сообщили, как я понимаю. Они (власти Ирана —Ред.) не говорили нам, что он умер, но многие думают, что именно так и обстоит дело. Он болел длительное время, у него были серьезные проблемы (со здоровьем —Ред.) до того, как его задержали или захватили силой", — заявил Трамп.

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Но СМИ выяснили, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР, где расследовал уголовные дела, связанные с организованной преступностью в США. По официальной версии событий, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.

За рубежом от коронавируса умерла уже четвертая украинка

За рубежом от COVID-19 умерла уже четвертая украинка, ссобщает Министерство иностранных дел Украины.

Кроме того, по данным МИД, 94 356 украинцев вернулись на Родину. На карантине в разных странах сейчас находятся 160 наших граждан. 22 гражданина Украины лечатся от COVID-19 за рубежом. Пятеро украинцев лечатся от коронавируса в Италии. Еще по 4 человека из Украины получают медицинскую помощь в Германии и Доминиканской Республике, по двое – в Польше и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по одному – в Испании, США, Нидерландах, Нигерии и на Сейшельских островах.

В Париже бездомных селят в отелях

Во французской столице оригинально решили проблемы карантина для бездомных – как пишет издание La Parisienne, руководство ряда парижских отелей пошло на то, чтобы размещать клошаров в номерах.

В тренде Роботы против коронавируса и отели для бездомных: главное в мире за неделю

По словам министра по делам жилищного хозяйства Жюльена Денорманди, с вечера среды, 25 марта, люди без определенного места жительства смогут временно поселиться в номерах отеля CIS Paris Kellerman в 13-м округе Парижа, где столичные власти забронировали для этих целей 50 номеров (к концу недели обещают до 170). Еще 500 номеров для бездомных будут выделены группой гостиниц Accor в Париже и пригородах. При этом речь об одноместных номерах, чтобы была соблюдена изоляция.

Это не единственное оригинальное решение французских властей. Как пишет Franceinfo, Министерство юстиции Франции в ближайшие дни планирует освободить до 5 тыс. заключенных, которым осталось досиживать меньше месяца. При этом на них даже не будут надевать электронные браслеты.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса Covid-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

В Таиланде создали роботов, чтобы больные коронавирусом не заражали врачей

В Таиланде, где ранее заявили о разработке быстрого теста на коронавирус, представили новые достижения науки. Это роботы, которые помогают медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Один из представленных роботов умеет даже разговаривать.

"Коронавирус – это большая группа вирусов, что означает возможность заражения и людей, и животных", – говорит робот.

Робот может разнести еду, раздать маски, протереть ручки дверей, то есть делать простые вещи, которые могут замедлить распространение болезни, говорят тайские разработчики.

"Благодаря медицинскому работу мы можем минимизировать контакты и сдержать распространение вируса", – заявляет изобретатель Джай Кришнан.

Еще одну группу роботов уже прозвали "ниндзя". Они настоящие помощники медиков в учреждениях Таиланда. Могут измерить температуру, обеспечивать видеосвязь между врачом и пациентом. Идея та же – уменьшить количество личных контактов, а следовательно, и риск заражения.

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