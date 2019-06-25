Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Россия отправила в Венесуэлу военный самолет: в МИД РФ назвали причину

25 июня, 11:34

Заместитель Лаврова рассказал официальную версию того, с какой целью в Каракасе сел Ил-62

Переговоры Николаса Мадуро и Владимира Путина. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Переговоры Николаса Мадуро и Владимира Путина. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Россия продолжает отрицать факт наращивания своего присутствия в Венесуэле.

Так, на фоне информации об очередном севшем в Боливарианской республике российском военном самолете замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что это нельзя считать попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Он утверждает, что приземлившийся 25 июня в венесуэльской столице военно-транспортный самолет Ил-62 прибыл для обслуживания сложной техники, поставленной в латиноамериканское государство в рамках заключенных ранее военных контрактов.

"Это не российское присутствие, не несет элементов дестабилизации обстановки, это выполнение имеющихся сервисных контрактов. Все в рабочем режиме, рутинная работа", – сказал Рябков, призвав не делать из этого "сенсацию".

Напомним, в январе стало известно о том, что в Каракасе приземлился Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines. Внимание прессы этот факт привлек тем, что для перевозчика этот рейс в Венесуэлу стал первым. Лайнер летел без пассажиров, но с двумя экипажами – очевидно, чтобы как можно быстрее вылететь обратно.

Спустя несколько дней оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы заявили о попытке пророссийского режима Николаса Мадуро вывезти из центрального банка страны в РФ около 20 тонн золота.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Венесуэла, самолет, Рябков, Ил-62

Вы сейчас просматриваете новость " Россия отправила в Венесуэлу военный самолет: в МИД РФ назвали причину". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростехе прокомментировали сообщения СМИ об отзыве российских военных из Венесуэлы

3 июня, 12:29

В Москве утверждают, что данные о количестве российских военных специалистов в Венесуэле завышены

Венесуэла заключила с Россией военный контракт на миллионы: Болтон раскрыл детали

16 июня, 17:22

США раскритиковали Мадуро за расходы на армию на фоне масштабного кризиса

Силовое решение кризиса в Венесуэле: Лавров сделал заявление

3 июня, 16:40

Москва неоднократно официально выступала против применения силы и других форм вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

Российские базы в Венесуэле: Путин сделал заявление

6 июня, 17:00

Российский президент прокомментировал информацию о появлении в Боливарианской республике военных баз РФ

Россия против прихода Гуайдо к власти в Венесуэле: Путин назвал причину

6 июня, 17:05

Президент РФ сказал, почему поддерживает режим Николаса Мадуро

"Битва проиграна": Россия резко сократила число военных в Венесуэле – СМИ

3 июня, 08:39

"Отказ Ростеха от постоянного и временного присутствия – это серьезная потеря для Мадуро

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Пятнадцать подсказок человеку свыше

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

10 удивительных правил французских мам

50 способов перенести жару [инфографика]

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Министр Петренко признался, почему до сих пор не женат

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Глупая женщина — подарок для мужчины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь