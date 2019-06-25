Россия отправила в Венесуэлу военный самолет: в МИД РФ назвали причину
Заместитель Лаврова рассказал официальную версию того, с какой целью в Каракасе сел Ил-62
Россия продолжает отрицать факт наращивания своего присутствия в Венесуэле.
Так, на фоне информации об очередном севшем в Боливарианской республике российском военном самолете замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что это нельзя считать попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.
Он утверждает, что приземлившийся 25 июня в венесуэльской столице военно-транспортный самолет Ил-62 прибыл для обслуживания сложной техники, поставленной в латиноамериканское государство в рамках заключенных ранее военных контрактов.
"Это не российское присутствие, не несет элементов дестабилизации обстановки, это выполнение имеющихся сервисных контрактов. Все в рабочем режиме, рутинная работа", – сказал Рябков, призвав не делать из этого "сенсацию".
Напомним, в январе стало известно о том, что в Каракасе приземлился Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines. Внимание прессы этот факт привлек тем, что для перевозчика этот рейс в Венесуэлу стал первым. Лайнер летел без пассажиров, но с двумя экипажами – очевидно, чтобы как можно быстрее вылететь обратно.
Спустя несколько дней оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы заявили о попытке пророссийского режима Николаса Мадуро вывезти из центрального банка страны в РФ около 20 тонн золота.
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