В Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью
Украинский профессор предлагает продлить "Стену Яценюка" не только вдоль границы с Россией
Чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко предлагает продолжить фортификационный проект "Стена" вдоль границы с Республикой Беларусь.
Об этом он заявил с трибуны во время специального заседания Верховной Рады.
"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что необходимо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению", – заявил Владимир Василенко.
Напомним, по состоянию на конец ноября 2018 года работы по оборудованию российско-украинской границы выполнены на 47%, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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