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В Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью

Сегодня, 17:32

Украинский профессор предлагает продлить "Стену Яценюка" не только вдоль границы с Россией

Фото: Facebook Арсен Аваков
Фото: Facebook Арсен Аваков.
В Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c21/1bb/5c6c211bbb095.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c21/1bb/5c6c211bbb095.jpg Украина Украинский профессор предлагает продлить "Стену Яценюка" не только вдоль границы с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко предлагает продолжить фортификационный проект "Стена" вдоль границы с Республикой Беларусь.

Об этом он заявил с трибуны во время специального заседания Верховной Рады.

"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что необходимо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению", – заявил Владимир Василенко.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2018 года работы по оборудованию российско-украинской границы выполнены на 47%, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. 

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Тег Беларусь, защита границ, агрессия в отношении Украины, стена на границе с Россией

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