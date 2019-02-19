В Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью

Украинский профессор предлагает продлить "Стену Яценюка" не только вдоль границы с Россией

Фото: Facebook Арсен Аваков.

В Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c21/1bb/5c6c211bbb095.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c21/1bb/5c6c211bbb095.jpg 2019-02-19T17:32:00+02:00 Украина Украинский профессор предлагает продлить "Стену Яценюка" не только вдоль границы с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко предлагает продолжить фортификационный проект "Стена" вдоль границы с Республикой Беларусь.

Об этом он заявил с трибуны во время специального заседания Верховной Рады.

"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что необходимо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению", – заявил Владимир Василенко.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2018 года работы по оборудованию российско-украинской границы выполнены на 47%, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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