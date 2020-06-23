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Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники – соцсети

23 июня, 00:23

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На российском объекте прозвучали сигналы тревоги

В Сирии совершена попытка налета неопознанных беспилотных летательных аппаратов на авиабазу в Сирии "Хмеймим", которая используется российскими военными.

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Об этом сообщают различные военные Telegram-каналы.

На российском объекте прозвучали сигналы тревоги, и сработали системы ПВО.

В воздух из-за атаки была поднята авиация.

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Также в небе в районе российской авиабазы в Сирии прогремело множество взрывов – более 20. Они длились более получаса.

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Утверждается, что налет отражён с помощью зенитных комплексов "Панцирь" и "Тор".

Напомним, что авиабаза была создана в 2015 году.

Добавим, что в 2018 году российские базы в Сирии уже пытались атаковать 13 ударных беспилотников, якобы переданных террористам "одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации". Сообщалось, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

А недавно американский самолет-разведчик потрепал нервы россиянам в Сирии. Это был пятый с начала месяца полет американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии.

Видео: Reuters
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Россия Сирия атака база беспилотники

Источник: Сегодня

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