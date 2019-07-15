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С начала туристического сезона в Анталии умерли 13 украинцев – консул

15 июля, 11:34

В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий

Анталия. Фото: А. Мещерский/"Сегодня".
Анталия. Фото: А. Мещерский/"Сегодня"..

В период с мая по июнь включительно в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии, зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины. Об этом сообщил Консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает "Укринформ".

"С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья. Первая из причин – сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице. Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были", - рассказал дипломат.

По его словам, большинство проблем, с которыми сталкиваются наши граждане, которые приезжают на отдых, – это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще его употребление с купанием в море – несовместимые вещи.

"Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - добавил Хоменко.

Как известно, турецкая Анталия – одно из основных направлений летнего отдыха туристов из Украины. Пока точных данных относительно количества украинцев, посетивших Турцию в качестве туристов в этом году, нет. Они будут обнародованы позже. За четыре месяца 2019 года туристический поток из Украины в Турцию вырос на 13,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Несколько лет подряд количество туристов из Украины в Турции растет. В прошлом году это число составило 1,35 млн человек.

Ранее сообщалось, что украинцы побили рекорд по поездкам в Турцию.

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Тег туристы, консул, Анталья

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