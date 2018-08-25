С вершины горы в Грузии вывезли тела двух погибших туристов

Погибшие скорее всего являются иностранными туристами, которые пропали в горах несколько месяцев, а, возможно, и несколько лет назад

Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в пятницу вывезли с вершины горы Ушба тела двух туристов, погибших там несколько лет назад. Об этом сообщили представители службы. Ведомство отмечает, что "информацию об обнаружении останков тел двух граждан у вершины горы Ушба служба получила 23 августа, а в пятницу на вертолете пограничной полиции МВД Грузии спасатели вывезли их тела", передает УНН.

Последние дни сообщений о пропаже людей у горы Ушба не поступало, погибшие скорее всего являются иностранными туристами, которые пропали в горах несколько месяцев, а, возможно, и несколько лет назад.

Сотрудники соответствующих служб Грузии осуществят в ближайшие дни процедуры по установлению личности погибших.

В свою очередь представители властей Местийского муниципалитета, на территории которой находится гора, сообщили, что "обнаружению тела двух погибших у вершины Ушба туристов способствовало интенсивное таяние снегов в летние месяцы".

Ушба — одна из вершин Кавказа (высота 4700 м), она прилегает к кабардино-балкарскому участку грузино-российской госграницы. Это — популярное место среди иностранных туристов и альпинистов, за последние три десятилетия при восхождении или спуске с вершины погибли более 50 альпинистов.

Ранее мы писали, что на Памире три десятка голодных и больных альпинистов застряли на высоте 4000 метров.

Напомним, в начале июля в Италии украинская альпинистка погибла от удара молнии, когда ее группа застряла на Пике Тиндалле на горе Червино на высоте 4000 метров.

А в конце апреля четыре альпиниста замерзли насмерть в Швейцарии, еще пять альпинистов доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.