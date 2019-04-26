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Самолет греческой авиакомпании "ради шутки" приземлился в Кишиневе

Сегодня, 13:57

По предварительной информации, на борту самолета были только члены экипажа – трое мужчин и одна женщина

Фото: Pixabay

Самолет Boeing 737-800, который принадлежит греческой авиакомпании Blue Bird Aviation, без разрешения на полеты над территорией Республики Молдова приземлился в международном аэропорту Кишинева. Информацию об этом подтвердили в Государственном агентстве гражданской авиации Молдовы, сообщает Укринформ.

"Сразу же после приземления в Кишиневском аэропорту сотрудники Агентства гражданской авиации провели проверку самолета и проинформировали об этом правоохранительные органы. Самолет не имел разрешения на осуществление полетов над территорией Молдовы, которое выдается государственным предприятием MoldATSA", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что в ходе проведенной проверки было установлено, что у членов экипажа отсутствует авторизация на вхождение в воздушное пространство Молдовы, а также другие соответствующие документы.

В настоящее время самолет находится в Кишиневском международном аэропорту и останется на спецстоянке до выяснения всех обстоятельств.

По предварительной информации, на борту самолета были только члены экипажа – трое мужчин и одна женщина. Ничего подозрительного в самолете не было обнаружено, однако, по неподтвержденной пока информации, в самолете находилось еще два человека.

Самолет прилетел из Бухареста. Как сообщила ранее пресс-секретарь Агентства гражданской авиации Ирина Бодолика, экипаж "решил вылететь из Бухареста в Кишинев ради шутки".

Ранее мы писали, что россиянин напился и угрожал взорвать самолет.

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Тег аэропорт, самолет, кишинев

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