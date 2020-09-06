"Самые гуманные в мире": в Минске силовики доставили в райотделение 12-летнего мальчика

В Минске силовики задержали на акции протеста против президента Александра Лукашенко 12-летнего мальчика и доставили его в районное отделение милиции. Об этом сообщает Onliner.

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По информации журналистов, задержанный подросток Ярослав участвовал в Марше единства, прямо при журналистах он вышел из РОВД в сопровождении матери.

"Его зовут Ярослав. Он не отрицает, что был на протесте. Пошел туда сам, без ведома родителей", – пишет издание.

Подросток рассказал журналистам, что на Марше к нему подошли четверо омоновцев, усадили в микроавтобус и привезли в Центральное РУВД. Там у него попросили разблокировать телефон, и, увидев на нем ролик с митинга, забрали смартфон "на экспертизу", которая может длиться до десяти дней.

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Мать подростка предупредили, что ее сына могут поставить на учет по делам несовершеннолетних.

Кроме того, как сообщил в Twitter "РБ головного мозга", в воскресенье в Минске также задержали спасателей, которые вытаскивали из воды людей, прыгнувших в реку Свислочь, спасаясь от омоновцев. В данный момент шестеро сотрудников станции организации по спасению на воде находятся в Центральном РУВД столицы Беларуси.

В то же время министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев назвал белорусскую милицию самой гуманной в мире, сообщает TYT.by.

"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен", – заявил глава МВД.

Мы также сообщали, что в Минске, где продолжаются протесты против президента Александра Лукашенко, силовики вечером в воскресенье, 6 сентября, снова жестко задерживали людей на улицах, причем к ним присоединились так называемые титушки – парни в спортивной одежде нещадно избивали людей дубинками.

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В одном из "титушек", которые громили кафе и задерживали людей в Минске, опознали высокопоставленного чиновника местной милиции – начальника Главного управления МВД Беларуси по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николая Карпенкова.

Девушка рассказала, как закрыла собой парня от "титушек"

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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