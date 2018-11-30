Самый толстый мальчик в мире похудел на центнер

Сегодня, 00:14

14-летний Михир Джаин весьма необычно отметил такое достижение


Самый толстый мальчик на планете, 14-летний житель Индии Михир Джаин, впервые в жизни посетил киносеанс.

Так подросток решил отметить свои успехи в борьбе с ожирением, ведь у него действительно есть повод для радости – парень сбросил целых 100 кг.

Ранее он попросту не помещался в кресло в кинозале, так как весил 237 кг, но за год операций по уменьшению желудка и диет смог Михир сбросить центнер лишнего веса.

У парня диагностировали ожирение еще в 5 лет, однако врачи не решались делать операции и рекомендовали пить таблетки, а также отказаться от жирной пищи.

Родители все же проигнорировали советы специалистов и все детство кормили его не самыми диетическими продуктами – жареным мясом, картофелем и мороженым.

Напомним о 10-летнем Арии Пермане из Индонезии, который весил 230 кг, но похудел, чтобы попасть в школу.

Кроме того, благодаря операции по удалению части желудка самый толстый мужчина в мире, 33-летний мексиканец Хуан Педро Франко также сбросил 130 кг за год.

Также мы писали о Майре Росалес из Техаса, которая после трагедии в жизни похудела с 499 до 96 кг.
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Источник:

"Сегодня"

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