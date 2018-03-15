Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу: Иран ответил на угрозу

Саудовская Аравия не хочет иметь ядерное оружие, но если Иран создаст атомную бомбу, то и саудовцы сделают тоже самое

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, выдержки из которого приводятся в четверг, 15 марта.

"Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом", – сказал принц Мухаммед.

Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье, 18 марта.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми прокомментировал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана о возможной разработке ядерного оружия.

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По его словам, угроза со стороны ибн Салмана не заслуживает ответа, поскольку он поступил как невежда, который оторван от реальности, передает Reuters.

"Он не смыслит в политике, кроме горьких разговоров, которые исходят из отсутствия дальновидности... Его слова не заслуживают ответа, потому что он – наивный человек, который оторван от реальности", – сказал Касеми.

По словам представителя иранского МИД, Тегеран с уважением относится ко всем своим соседям и призывает к диалогу и терпимости, особенно некоторых "недоброжелателей и упрямых противников".

Напомним, из-за угроз со стороны США, Иранский корпус стражей исламской революции заявил, что развитие ракетной программы Ирана будет ускорено.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намеревается аннулировать ядерную сделку с Ираном.