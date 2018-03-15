Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу: Иран ответил на угрозу

Сегодня, 22:41

Саудовская Аравия не хочет иметь ядерное оружие, но если Иран создаст атомную бомбу, то и саудовцы сделают тоже самое

Мухаммед ибн Салман, фото AFP
Мухаммед ибн Салман, фото AFP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, выдержки из которого приводятся в четверг, 15 марта.

"Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом", – сказал принц Мухаммед.

Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье, 18 марта.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми прокомментировал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана о возможной разработке ядерного оружия.

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По его словам, угроза со стороны ибн Салмана не заслуживает ответа, поскольку он поступил как невежда, который оторван от реальности, передает Reuters.

"Он не смыслит в политике, кроме горьких разговоров, которые исходят из отсутствия дальновидности... Его слова не заслуживают ответа, потому что он – наивный человек, который оторван от реальности", – сказал Касеми.

По словам представителя иранского МИД, Тегеран с уважением относится ко всем своим соседям и призывает к диалогу и терпимости, особенно некоторых "недоброжелателей и упрямых противников".

Напомним, из-за угроз со стороны США, Иранский корпус стражей исламской революции заявил, что развитие ракетной программы Ирана будет ускорено. 

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намеревается аннулировать ядерную сделку с Ираном.
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