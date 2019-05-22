Саудовская Аравия уверяет, что не допустить никакой войны в регионе

Власти считают, что в дестабилизации региона виновен Иран

Фото: Pixabay

Саудовская Аравия готова сделать все от нее зависящее, чтобы не допустить в регионе никакой войны. С таким заявлением выступило правительство Саудовской Аравии.

В заявлении кабинета королевства отмечается, что "Саудовская Аравия выступает исключительно за мир в регионе и не стремится ни к какому другому решению". Королевство, как отметило правительство, "сделает все возможное, чтобы не допустить в регионе никакой войны".

В минувшее воскресенье государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство не хочет войны в регионе, но готово "со всей силой" ответить, если ее начнет другая сторона. По его словам, в дестабилизации региона виновен Иран. Тегеран, как заметил аль-Джубейр, "угрожал экономическим интересам мира, намереваясь закрыть морские пути, и провел террористические операции в Саудовской Аравии и регионе".

Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию, которая ведет борьбу с хуситами в Йемене. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции. Ранее американские военные занимались дозаправкой коалиционных истребителей в воздухе, однако такой вид поддержки был приостановлен администрацией США в ноябре прошлого года.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена.

"Я поговорю с саудитами по многим вопросам. Но, безусловно, мне бы не хотелось иметь людей, которые не умеют обращаться с оружием и использовать его против автобусов с детьми", – заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин.

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