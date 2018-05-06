Сектор Газа: два палестинца убиты при попытке проникнуть на территорию Израиля

Солдаты открыли огонь по троим подозреваемым, двое из них были убиты

Двух палестинца, пытавшиеся повредить забор безопасности на границе сектора Газа и проникнуть на территорию еврейского государства были застрелены израильскими солдатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армию Армию обороны Израиля.

"Некоторое время назад была сорвана попытка проникновения на территорию Израиля и саботажа инфраструктуры безопасности. Солдаты открыли огонь по троим подозреваемым, которые пытались проникнуть в Израиль из южных районов сектора Газа и повредить инфраструктуру безопасности в районе разделительного забора…Двое подозреваемых убиты", – добавили пресс-службе.

Как сообщалось, в пятницу, 4 мая, на границе между сектором Газа и Израилем возобновились столкновения между палестинцами и израильской армией. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате беспорядков в ходе Марша возвращения были ранены по меньшей мере 1 143 палестинца. Из них более 40 человек получили огнестрельные ранения.

Как известно, лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к новому восстанию против Израиля. Поводом для этого призыва стало решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает палестино-израильский конфликт самым сложным в мире.