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Семерых спасенных пингвинят выпустили на свободу в Тасмании: видео

23 октября, 18:51

В августе на стаю птенцов напали собаки – из 50 в живых остались только восемь

Семь спасенных пингвинят выпустили на свободу в австралийском штате Тасмания. В августе на стаю птенцов напали собаки. Из полсотни тогда уцелели лишь восемь. Два месяца их выхаживали волонтеры. И на днях на рассвете малышей отпустили в свободное плавание. Одного, который еще не до конца окреп, на некоторое время еще оставили.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали трогательную и жутковатую историю о том, как парень спас пару пингвинов и прославился в качестве вора. Заботливый житель Британии решил купить онлайн двух больных пингвинов, чтобы их выходить, но обеспечил себя множеством проблем. Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники.

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Еще раньше мы писали, что пингвины в Антарктиде нашли фотокамеру и сделали селфи. Ролик с птицами был снят случайно на лежбище пингвинов рядом с научно-исследовательской станцией.

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Фото: Getty Images

Также сообщалось, что в зоопарке Канады замерзли пингвины. Все погибшие пингвины были разного возраста, самому младшему было 8 месяцев, самому старшему – семь лет. Все они были здоровы.

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Австралия пингвин пингвины

Источник: Сегодня

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