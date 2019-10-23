Семерых спасенных пингвинят выпустили на свободу в Тасмании: видео

Семь спасенных пингвинят выпустили на свободу в австралийском штате Тасмания. В августе на стаю птенцов напали собаки. Из полсотни тогда уцелели лишь восемь. Два месяца их выхаживали волонтеры. И на днях на рассвете малышей отпустили в свободное плавание. Одного, который еще не до конца окреп, на некоторое время еще оставили.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали трогательную и жутковатую историю о том, как парень спас пару пингвинов и прославился в качестве вора. Заботливый житель Британии решил купить онлайн двух больных пингвинов, чтобы их выходить, но обеспечил себя множеством проблем. Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники.
Еще раньше мы писали, что пингвины в Антарктиде нашли фотокамеру и сделали селфи. Ролик с птицами был снят случайно на лежбище пингвинов рядом с научно-исследовательской станцией.
В трендеИз-за чего протестуют в Барселоне и почему замедляется рост экономики: главные новости мира
Также сообщалось, что в зоопарке Канады замерзли пингвины. Все погибшие пингвины были разного возраста, самому младшему было 8 месяцев, самому старшему – семь лет. Все они были здоровы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк