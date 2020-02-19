Семья невесты дважды избила жениха на свадьбе: чем он провинился

Один из самых сокровенных секретов Асифа Сиддики раскрылся в день бракосочетания

Асиф Сидики. Фото: соцсети

В Пакистане, где 440-килограммовый мужчина объявил поиски спутницы жизни, родственники невесты избили незадачливого жениха, который утаил от них то, что он и так имеет двух жен.

Как сообщает BBC, инцидент произошел на прошлой неделе в городе Карачи. Несмотря на то, что пакистанские законы позволяют многоженство, перед новой свадьбой жених должен получить официальное разрешение своих других супруг.

Однако Асиф Рафик Сиддики решил не посвящать в то, что планирует жениться в третий раз, ни двух своих жен, ни родственников новой супруги.

Узнали они об этом от его первой жены Мадихи Сиддики, которая ворвалась в банкетный зал прямо посреди торжества с ребенком под руку.

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"Вот этот мужчина – мой муж и отец этого ребенка", – указала женщина на жениха.

Но и это не стало последним откровением – женщина рассказала, что в 2018 году ее муж тайно женился на второй женщине, которая и сообщила ей о свадьбе СМСкой.

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Родственники невесты не стали такого терпеть и набросились на горе-жениха, порвали его одежду и сильно избили. Спасли Сиддики прибывшие полицейские – они доставивший его в участок, но новоиспеченные родственники уже поджидали его под зданием.

Как только мужчина вышел, толпа снова набросились на него – скрываться пришлось под автобусом.

Любопытно, что в местной полиции умыли руки, назвав это драму семейным событием.

Напомним, что в прошлом году в Индонезии другой жених решил взять в жены сразу двух девушек, чтобы не разбивать сердце ни одной из них.

Впрочем, такая диковинка и не сравнится со случаем в Бразилии, где в этом году прошла необычная свадебная церемония без жениха. Таким образом, 38-летняя Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за саму себя.

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