Северная Корея разрабатывает ядерное оружие – доклад ООН

КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет. Об этом информирует закрытый доклад независимых экспертов, который получил комитет по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН, – пишет Reuters.

Реклама

"КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран — членов ООН полагает, что КНДР продолжает производить ядерное оружие", — говорится в сообщении.

По мнению ряд стран, Пхеньян в ходе последних шести ядерных испытаний с большой вероятностью разработал "миниатюрные ядерные устройства, подходящие для боеголовок северокорейских баллистических ракет".

В докладе не сообщается, какие страны это утверждают.

Напомним, что в отношении Северной Кореи действуют самые суровые санкции. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.

Реклама

Ранее сообщалось, что Северная Корея ведет работы на ядерном полигоне.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама