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Северная Корея разрабатывает ядерное оружие – доклад ООН

4 августа, 03:50

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

КНДР продолжает свою ядерную программу

КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет. Об этом информирует закрытый доклад независимых экспертов, который получил комитет по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН, – пишет Reuters.

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"КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран — членов ООН полагает, что КНДР продолжает производить ядерное оружие", — говорится в сообщении.

По мнению ряд стран, Пхеньян в ходе последних шести ядерных испытаний с большой вероятностью разработал "миниатюрные ядерные устройства, подходящие для боеголовок северокорейских баллистических ракет".

В докладе не сообщается, какие страны это утверждают.

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Напомним, что в отношении Северной Кореи действуют самые суровые санкции. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.

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Ранее сообщалось, что Северная Корея ведет работы на ядерном полигоне.

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ООН КНДР ядерное оружие доклад Северная Корея

Источник: ТАСС

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