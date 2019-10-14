Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Шесть человек погибли при обрушении крыши в Перу: момент трагедии попал на видео

14 октября, 15:00

Число жертв может вырасти, сообщают местные СМИ

Фото: Correo

По меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в результате обрушения крыши общественного здания в городе Уанкайо в центральной части Перу. В этой же стране недавно автобус сорвался в 100-метровое ущелье.

Инцидент с обрушение крыши произошел во время религиозной церемонии в память о католическом святом Франциске Ассизском, сообщило местное издание Correo. Причиной обрушения металлических листов кровли, по предварительным данным, стали сильные дожди и град.

Издание обнародовало видео момента падения крыши, заснятое одним из участников мероприятия:

Спасательные службы продолжают разбирать завалы. Число погибших может возрасти, так как, по данным издания, между металлическими конструкциями еще находятся тела.

"В 10 вечера (около 5 утра по киевскому времени) работы по разбору завалов были приостановлены, потому что крыша может обвалиться еще сильнее, а это несет риск для большего количества жизней. <...> Не исключено, что есть еще погибшие", – пишет издание.

Новости "Сегодня" также сообщали об авиакатастрофе на границе Перу и Эквадора, где рухнул военный вертолет Ми-171Ш, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Перу жертвы крыша обрушение погибшие завалы

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видео
В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видеоДругие страны
Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300
Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300Другие страны
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планетыFun
"За мову": в Польше жестоко избили украинцевДругие страны
Израиль захотел подписать
Израиль захотел подписать "историческое соглашение" с арабскими странамиДругие страны
Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео
Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видеоFun

Новости партнеров

Loading...