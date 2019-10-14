Шесть человек погибли при обрушении крыши в Перу: момент трагедии попал на видео

Фото: Correo

По меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в результате обрушения крыши общественного здания в городе Уанкайо в центральной части Перу. В этой же стране недавно автобус сорвался в 100-метровое ущелье.

Инцидент с обрушение крыши произошел во время религиозной церемонии в память о католическом святом Франциске Ассизском, сообщило местное издание Correo. Причиной обрушения металлических листов кровли, по предварительным данным, стали сильные дожди и град.

Издание обнародовало видео момента падения крыши, заснятое одним из участников мероприятия:

Спасательные службы продолжают разбирать завалы. Число погибших может возрасти, так как, по данным издания, между металлическими конструкциями еще находятся тела.

"В 10 вечера (около 5 утра по киевскому времени) работы по разбору завалов были приостановлены, потому что крыша может обвалиться еще сильнее, а это несет риск для большего количества жизней. <...> Не исключено, что есть еще погибшие", – пишет издание.

Новости "Сегодня" также сообщали об авиакатастрофе на границе Перу и Эквадора, где рухнул военный вертолет Ми-171Ш, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали.

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