Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2020: как пройдет процедура в условиях карантина

Традиционная церемония схождения Благодатного огня пройдет в субботу, 18 апреля, в храме Воскресения Христова, известном также как храм Гроба Господня. В этом году она состоится без участия паломников и при ограниченном количестве представителей греческой, армянской, ассирийской и коптской церквей из-за мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса.

Трансляция в субботу из храма Гроба Господня будет вестись на весь мир. После церемонии греческий священнослужитель вынесет Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его встретят представители посольств стран, которые 18 апреля направят по договоренности с израильскими властями в аэропорт Бен-Гурион самолеты для доставки святыни домой.

В связи с мерами, предпринимаемым властями Израиля для предупреждения распространения коронавируса, храм Гроба Господня был закрыт с 25 марта.

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Старый город Иерусалима в эти дни безлюден. Закрыты храмы, сувенирные лавки, кафе и рестораны, на узких улочках можно встретить практически только полицейских, либо местных жителей: в масках, перчатках и с сумками они выходят в продуктовые лавки, которые остаются открытыми в соответствии с указаниями властей. 18 апреля вход в Старый город закрыт даже для журналистов.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 18 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Это место было обнаружено спустя три века после Распятия прибывшими в Иерусалим посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый Храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом Распятия, Кувуклию — часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, — подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены.

Ранее сообщалось, что хотя руководство Православной церкви Украины планирует вместо транспортировки Благодатного огня из Иерусалима потратить средства на помощь медикам в разгар эпидемии, огонь все же попадет в страну.

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Как сообщили 17 апреля в пресс-службе Украинской православной церкви, они планируют доставить Благодатный огонь в Киев около 19:00-20:00 18 апреля.

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